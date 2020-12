Calendario Tiro a volo 2021: le date di tutti gli eventi. Dalla Coppa del Mondo alle Olimpiadi di Tokyo (Di martedì 29 dicembre 2020) Riponete le custodie e caricate le cartucce nei vostri fucili, perchè il dado è tratto: la ISSF ha infatti approvato il Calendario internazionale ufficiale del 2021 per Tiro a volo e Tiro a segno. Un Calendario ricco di appuntamenti, che vivrà con le Olimpiadi di Tokyo – dal 23 luglio al 3 agosto – il suo momento clou. Andiamo quindi a vedere tutti gli eventi in agenda, fra Grand Prix, Coppe del Mondo e meeting dedicati alle categorie giovanili. E’ il momento di tornare a sbriciolare piattelli in rapida successione. Dal 28 gennaio al 6 febbraio Grand Prix a Rabat (Marocco) Dal 22 febbraio al 5 marzo Coppa del Mondo al Cairo (Egitto) Dal 18 marzo al ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Riponete le custodie e caricate le cartucce nei vostri fucili, perchè il dado è tratto: la ISSF ha infatti approvato ilinternazionale ufficiale delpera segno. Unricco di appuntamenti, che vivrà con ledi– dal 23 luglio al 3 agosto – il suo momento clou. Andiamo quindi a vederegliin agenda, fra Grand Prix, Coppe dele meeting dedicaticategorie giovanili. E’ il momento di tornare a sbriciolare piattelli in rapida successione. Dal 28 gennaio al 6 febbraio Grand Prix a Rabat (Marocco) Dal 22 febbraio al 5 marzodelal Cairo (Egitto) Dal 18 marzo al ...

Riponete le custodie e caricate le cartucce nei vostri fucili, perchè il dado è tratto: la ISSF ha infatti approvato il calendario internazionale ufficiale del 2021 per tiro a volo e tiro a segno. Un ...