Calendario Tennis ATP 2021, le date e i tornei fino al 4 aprile. C’è Miami, rinviato Indian Wells (Di martedì 29 dicembre 2020) Pochi minuti fa, l’ATP ha aggiornato il Calendario della stagione 2021 fino al periodo del Masters 1000 di Miami, a lungo rimasto in bilico tra la cancellazione, lo spostamento altrove e il mantenimento nelle sue date originarie, dal 24 marzo al 4 aprile. Dopo gli Australian Open, dunque, si tornerà al classico trittico Europa-Medio Oriente-Sudamerica, anche se ovviamente con settimane completamente differenti da quelle usuali. Si riparte dal 22 febbraio con due ATP 250, quelli di Cordoba, in Argentina, e Montpellier, in Francia. La settimana successiva sarà dedicata al primo 500 dell’anno, quello di Rotterdam, sul quale già aleggiano le voci di una partecipazione di Roger Federer, che sarebbe al rientro dopo oltre un anno; contemporaneamente la Gira Sudamericana in versione modificata ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Pochi minuti fa, l’ATP ha aggiornato ildella stagioneal periodo del Masters 1000 di, a lungo rimasto in bilico tra la cancellazione, lo spostamento altrove e il mantenimento nelle sueoriginarie, dal 24 marzo al 4. Dopo gli Australian Open, dunque, si tornerà al classico trittico Europa-Medio Oriente-Sudamerica, anche se ovviamente con settimane completamente differenti da quelle usuali. Si riparte dal 22 febbraio con due ATP 250, quelli di Cordoba, in Argentina, e Montpellier, in Francia. La settimana successiva sarà dedicata al primo 500 dell’anno, quello di Rotterdam, sul quale già aleggiano le voci di una partecipazione di Roger Federer, che sarebbe al rientro dopo oltre un anno; contemporaneamente la Gira Sudamericana in versione modificata ...

OA_Sport : Nuova tranche del calendario ATP rilasciata: si va fino a marzo, c'è Miami, diversi tornei sostituiscono le date di… - Gazzetta_it : Nuovo calendario #Atp, annunciati dieci tornei fino al 4 aprile: #IndianWells out - sportface2016 : #Tennis, svelato il calendario #ATP 2021 fino al Miami Open del 22 marzo - ImpieriFilippo : RT @TennisWorldit: Calendario Atp, ecco i rumors sulla seconda fase: no a Indian Wells ma quanti tornei - TennisWorldit : Calendario Atp, ecco i rumors sulla seconda fase: no a Indian Wells ma quanti tornei -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Tennis Tennis, calendario 2021: programma e date dei tornei di gennaio e febbraio. Si comincia... OA Sport Salta il Masters1000

INDIAN WELLS - Le nuove date degli Australian Open (che si terranno due settimane più tardi rispetto al “solito”) non sono l’unica novità relativa al calendario tennistico dei prossimi mesi. Pubblican ...

Calendario Tennis ATP 2021, le date e i tornei fino al 4 aprile. C’è Miami, rinviato Indian Wells

Pochi minuti fa, l'ATP ha aggiornato il calendario della stagione 2021 fino al periodo del Masters 1000 di Miami, a lungo rimasto in bilico tra la cancellazione, lo spostamento altrove e il mantenimen ...

INDIAN WELLS - Le nuove date degli Australian Open (che si terranno due settimane più tardi rispetto al “solito”) non sono l’unica novità relativa al calendario tennistico dei prossimi mesi. Pubblican ...Pochi minuti fa, l'ATP ha aggiornato il calendario della stagione 2021 fino al periodo del Masters 1000 di Miami, a lungo rimasto in bilico tra la cancellazione, lo spostamento altrove e il mantenimen ...