Calendario Taekwondo 2021 | le date di tutti gli eventi Dagli Europei alle Olimpiadi

(Di martedì 29 dicembre 2020) Molta incertezza, tanto lavoro per ripartire e la voglia di rimettere gli atleti sul tatami. Si potrebbe descrivere così la situazione attuale delinternazionale in vista del. La compilazione delinternazionale, fra problemi logistici, difficoltà nella creazione continuativa di bolle sanitarie eda creare, fatica e non poco ad essere portata avanti anche se alcuni importanti meeting, soprattutto nel Vecchio Continente sono già stati fissati; senza dimenticare ovviamente il momento clou delledi Tokyo. I Campionatie il Torneo di Qualificazione Olimpica Europea: hanno duee una sede, la città di Sofia. Un’autostrada bulgara che porta verso il Sol Levante, quando dal 23 al 27 luglio gli atleti qualificatisi alla ...

Le Paralimpiadi di Tokyo 2021 andranno in scena da martedì 24 agosto a domenica 5 settembre. Subito dopo le Olimpiadi, in programma dal 23 luglio all'8 agosto, ci sarà spazio per i Giochi a cinque cer ...