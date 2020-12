Calendario Canottaggio 2021 | le date di tutti gli eventi Diverse gare internazionali in Italia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Anche ildel, inevitabilmente, sarà influenzato dalle Olimpiadi di Tokyo: la prima parte della stagione internazionale però vedrà protagonista l’. Gli Europei si terranno a Varese, che ospiterà anche la regata continentale europea di qualificazione olimpica e paralimpica. A Gavirate, invece, sarà la volta della regata finale di qualificazione alle Paralimpiadi. Lucerna invece vedrà due appuntamenti: dal 16 al 18 maggio la regata finale di qualificazione olimpica, mentre dal 21 al 23 maggio la Coppa del Mondo. Dal 4 al 6 giugno sarà a volta della Coppa del Mondo a Sabaudia, mentre le Olimpiadi vedranno ilprotagonista tra il 23 ed il 30 luglio. Dal 17 al 24 agosto sarà la volta dei Mondiali delle specialità non olimpiche a Shanghai, in Cina, mentre dal 27 al 29 agosto sarà la volta ...

