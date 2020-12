Calendario Arrampicata sportiva 2021 | le date di tutti gli eventi Storico debutto alle Olimpiadi!

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ildell’si preannuncia particolarmente intenso e affollato di. Sarà un anno estremamente importante per questo sport, chiamato a vivere un momento davvero: per la prima volta nella storia, infatti, il climbing farà il proprioSarà infatti uno dei nuovi sport inseriti nel programma a cinque cerchi, l’appuntamento è previsto a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto. L’farà il proprio esordio attraverso il format della combinata, ovvero il modello di gara pensato proprio per i Giochi: verranno assegnati due titoli (uno per sesso) agli atleti che risulteranno più completi tra speed, boulder e lead. Si preannuncia ...