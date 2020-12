Calciomercato Napoli | Milik ha detto sì all’Atletico Madrid | La situazione (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato Napoli: Arek Milik avrebbe detto di sì all’Atletico Madrid. Ora le due squadre devono trattare sul prezzo del cartellino. L’Atletico Madrid ha ufficializzato la rescissione consensuale con Diego Costa e adesso è… L'articolo Calciomercato Napoli Milik ha detto sì all’Atletico Madrid La situazione proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 dicembre 2020): Arekavrebbedi sì. Ora le due squadre devono trattare sul prezzo del cartellino. L’Atleticoha ufficializzato la rescissione consensuale con Diego Costa e adesso è… L'articolohasìLaproviene da Meteoweek.com.

