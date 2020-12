Calciomercato: Nainggolan vicino al ritorno a Cagliari (Di martedì 29 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

passione_inter : GdS - Il Cagliari fa sul serio per Nainggolan: nuova offerta all'Inter per chiudere in fretta -… - PCapano : #Calciomercato, #Nainggolan verso il ritorno al #Cagliari. #Inter - Gazzetta_it : Radja torna a casa. Vacanze e amici: #Nainggolan ritrova l’emozione #Cagliari #calciomercato - NSollai : #Calciomercato #Nainggolan costo a bilancio per l'inter per il prossimo anno e mezzo di contratto (scadenza giugno… - NSollai : #Calciomercato l'inter si appresta ad accasare nainggolan a cagliari in cambio di Riccardo Ladinetti mediano classe… -