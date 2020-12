Calciomercato – Milik ha accettato l’Atletico Madrid. Ora si lavora sul costo del cartellino (Di martedì 29 dicembre 2020) Milik ha accettato l’Atletico Madrid, ora si lavora sul costo del cartellino La storia di Arek Milik con il Napoli sembra essere arrivata al capolinea. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 29 dicembre 2020)ha, ora sisuldelLa storia di Arekcon il Napoli sembra essere arrivata al capolinea. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tuttoatalanta : Napoli, Milik ha detto sì all'Atletico Madrid: trattativa per abbassare le richieste di De Laurentiis… - Nunzio_G : Ma #Milik - #DiegoCosta no? #Napoli #Calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Bosco: 'Milik? Consiglierei un rinnovo con il Napoli, per poi venderlo a luglio al miglior offerente'… - sscalcionapoli1 : Assalto delle big a Milik: a 'zero' ci possono pensare anche Barça e Inter #calciomercato - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? DALLA SPAGNA - #Milik ha dato il suo ok all'#AtleticoMadrid ?? Il #Napoli continua a battere cassa #LeBombeDiVlad #LBD… -