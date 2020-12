Calciomercato Milan: suggestione Brenner, classe 2000 brasiliano (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo Brenner Souza Da Silva, classe 2000 del San Paolo. Il giocatore… Il Milan vuole un vice Ibrahimovic: abortita la pista Scamacca, resterebbero in corsa Edouard, Milik e Jovic. Stando, però, a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dal Brasile rimbalzano indiscrezioni di un interessamento del Milan ma anche della Juventus per Brenner Souza Da Silva, giovanissimo attaccante classe 2000 del San Paolo. Il talento brasiliano ha già messo a segno 22 reti in questa stagione. Su di lui ci sarebbe forte concorrenza anche del Paris Saint Germain e dell’Ajax. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020): i rossoneri starebbero seguendoSouza Da Silva,del San Paolo. Il giocatore… Ilvuole un vice Ibrahimovic: abortita la pista Scamacca, resterebbero in corsa Edouard, Milik e Jovic. Stando, però, a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dal Brasile rimbalzano indiscrezioni di un interessamento delma anche della Juventus perSouza Da Silva, giovanissimo attaccantedel San Paolo. Il talentoha già messo a segno 22 reti in questa stagione. Su di lui ci sarebbe forte concorrenza anche del Paris Saint Germain e dell’Ajax. Leggi su Calcionews24.com

