Calciomercato Milan, Donnarumma sempre più lontano: le ultime novità (Di martedì 29 dicembre 2020) sul portierone rossonero. Una decisione della società potrebbe segnare definitivamente il suo futuro Gigio Donnarumma è uno degli artefici del momento d’oro del Milan. Il portierone campano ha alzato ulteriormente il suo impressionante livello prestazionale in questa stagione. A discapito dei suoi 21 anni ha già L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) sul portierone rossonero. Una decisione della società potrebbe segnare definitivamente il suo futuro Gigioè uno degli artefici del momento d’oro del. Il portierone campano ha alzato ulteriormente il suo impressionante livello prestazionale in questa stagione. A discapito dei suoi 21 anni ha già L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : Un jolly da #Milan in difesa ora avanza #Simakan #Strasburgo #calciomercato - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Corriere di Verona - Milan, offerti 5 mln più Duarte per Lovato: no dell'Hellas - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: Corriere di Verona - Milan, offerti 5 mln più Duarte per Lovato: no dell'Hellas - sportli26181512 : Corriere di Verona - Milan, offerti 5 mln più Duarte per Lovato: no dell'Hellas: Tra i difensori che piacciono al M… - CapitanBergomi : RT @MilanNewsit: Corriere di Verona - Milan, offerti 5 mln più Duarte per Lovato: no dell'Hellas -