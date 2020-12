Calciomercato Juve | Paratici in vantaggio su Rovella Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020), nuovo colpo 'alla Kulusevski'? Fabioè inper Nicolò. LeSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lapotrebbe ripetere il colpo messo a segno lo scorso anno, quando a gennaio mise le mani su Dejan Kulusevski, lasciandolo poi in prestito al Parma. L'attualità, questa volta, porta a Nicolò, centrocampista 19enne in forza al Genoa. Il calciatore, oltre ai bianconeri, ha attirato su di sé l'interesse di Inter e Roma, anche sesembrerebbe essere in. La formula? Rilevare subito il cartellino ma lasciare in prestito il giocatore a Genova per un altro anno, se non due.