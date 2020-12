Calciomercato Inter, rinforzo a parametro zero: Conte esulta (Di martedì 29 dicembre 2020) L’Inter vuole sistemare la rosa per puntare allo scudetto. Beppe Marotta sta lavorando per portare a Milano un giocatore già allenato da Antonio Conte. Fatta fuori la Champions League, non resta che lo scudetto. Le carte per puntare al titolo di campione d’Italia l’Inter ce l’ha, ma Antonio Conte è un tecnico che ama la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) L’vuole sistemare la rosa per puntare allo scudetto. Beppe Marotta sta lavorando per portare a Milano un giocatore già allenato da Antonio. Fatta fuori la Champions League, non resta che lo scudetto. Le carte per puntare al titolo di campione d’Italia l’ce l’ha, ma Antonioè un tecnico che ama la L'articolo proviene da Inews.it.

Gazzetta_it : #Eriksen via e il vice #Lukaku da prendere: l'#Inter parte con la fase 2 #calciomercato - DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - internewsit : Milik, niente Serie A per lui? Il Napoli strizza l'occhio a un club spagnolo - - ProfidiAndrea : ???? #Inter, Gazzetta: 'Spunta #Pellè a costo zero. A #Conte piace' ?? In scadenza il #31dicembre (dopodomani) ha chi… - Nerazzurrisiamo : I nerazzurri pensano al ritorno del ghanese - - #Inter #Duncan #Fiorentina #calciomercato #nerazzurrisiamonoi… -