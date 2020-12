Calciomercato Inter, Nainggolan torna al Cagliari: prestito secco fino al temine della stagione (Di martedì 29 dicembre 2020) Radja Nainggolan torna al Cagliari. VIDEO Inter, Adani gela i nerazzurri: “A Verona primo tempo osceno, Perisic ha un problema. Lukaku…”Dopo essere finito fuori dai piani di Antonio Conte, così il Ninja, è pronto a lasciare Milano per tornare in Sardegna. In virtù di questo desiderio, ormai noto, il Cagliari e l'Inter hanno raggiunto questo pomeriggio un accordo per il trasferimento del calciatore che approderà in rossoblù con la formula del prestito secco. Il via libera è arrivato dopo il vertice di mercato svoltosi nelle scorse ore ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Trovata l'accordo tra le parti, Nainggolan, si prepara dunque a ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Radjaal. VIDEO, Adani gela i nerazzurri: “A Verona primo tempo osceno, Perisic ha un problema. Lukaku…”Dopo essere finito fuori dai piani di Antonio Conte, così il Ninja, è pronto a lasciare Milano perre in Sardegna. In virtù di questo desiderio, ormai noto, ile l'hanno raggiunto questo pomeriggio un accordo per il trasferimento del calciatore che approderà in rossoblù con la formula del. Il via libera è arrivato dopo il vertice di mercato svoltosi nelle scorse ore ad Appiano Gentile tra Antonio Conte, il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Trovata l'accordo tra le parti,, si prepara dunque a ...

