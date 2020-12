Calciomercato Inter – Nainggolan torna al Cagliari in prestito secco / News (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Inter - E' ormai questione di tempo per il ritorno di Radja Nainggolan in prestito secco al Cagliari Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- E' ormai questione di tempo per il ritorno di RadjainalPianeta Milan.

Gazzetta_it : #Nainggolan lascia l' #Inter: torna al #Cagliari in prestito secco - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - passione_inter : VIDEO - Il vertice di calciomercato, stop Decreto Crescita e le notizie di oggi - - it_mainsport : RT @it_mainsport: #Inter : la società nerazzurra ha deciso di cedere Nainggolan al Cagliari con la formula del prestito secco... Cosa ne pe… -