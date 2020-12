Calciomercato Benevento | Iago Falque ha deluso | possibile affondo su Falco

AdamSinurat : RT @cmdotcom: #SerieA, i difensori top: Kjaer batte De Ligt, è il migliore! La sorpresa arriva dal Benevento - rikybinsabah : RT @cmdotcom: #SerieA, i difensori top: Kjaer batte De Ligt, è il migliore! La sorpresa arriva dal Benevento - ingrogna : RT @cmdotcom: #SerieA, i difensori top: Kjaer batte De Ligt, è il migliore! La sorpresa arriva dal Benevento - ProfidiAndrea : Quando torna #Kjaer? #Gazzetta: 'Ecco cosa filtra sul rientro del danese' ???? 'Non c'è ancora la certezza, ma può es… - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #SerieA, i difensori top: Kjaer batte De Ligt, è il migliore! La sorpresa arriva dal Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento

29.12 17:34 - CORONAVIRUS - Regione Campania, 625 positivi su 6.849 e 1.384 guariti nelle ultime 24 ore, 46 morti di cui 26 deceduti nelle ultime 48 ore e 20 in precedenza ma registrati ieri ...In campo anche Senad Lulic, fuori da quasi un anno. Proverà il recupero a gennaio, per lui riscaldamento in gruppo e poi lavoro differenziato ...