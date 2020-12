Calcio e Coronavirus, stop agli abbracci e mascherina: la strategia del Belgio per la lotta contro il Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Belgio vieta gli abbracci in campo.Niente contatti tra calciatori dopo i gol: è questa la decisione presa dalla Pro League, pronta a sanzionare le esultanza di gruppo dei giocatori, normalmente usuali dopo i gol. Chi si renderà protagonista di una celebrazione ritenuta eccessiva, con abbracci tra compagni sia in campo che in panchina, verrà punito con un cartellino giallo e una multa di 750 euro. Dettami perfettamente seguiti dagli addetti ai lavori della Jupiler League, che avrebbero infatti evitato qualsiasi contatto, rispettando il nuovo protocollo anti-Covid imposto dalla lega Calcio belga. A ricevere una sanzione di 750 euro, però, due tesserati che non indossavano la mascherina. "Le misure sono state seguite dai giocatori e dalle società di prima e seconda ... Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Ilvieta gliin campo.Niente contatti tra calciatori dopo i gol: è questa la decisione presa dalla Pro League, pronta a sanzionare le esultanza di gruppo dei giocatori, normalmente usuali dopo i gol. Chi si renderà protagonista di una celebrazione ritenuta eccessiva, contra compagni sia in campo che in panchina, verrà punito con un cartellino giallo e una multa di 750 euro. Dettami perfettamente seguiti daddetti ai lavori della Jupiler League, che avrebbero infatti evitato qualsiasi contatto, rispettando il nuovo protocollo anti-imposto dalla legabelga. A ricevere una sanzione di 750 euro, però, due tesserati che non indossavano la. "Le misure sono state seguite dai giocatori e dalle società di prima e seconda ...

