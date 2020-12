Calcio e Coronavirus, positività anche fra gli arbitri: il Covid colpisce il fischietto iberico Gil Manzano. Il Tweet della federcalcio spagnola (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Covid-19 colpisce anche il mondo degli arbitri.Serie C, FIGC non prevede tamponi per gli arbitri: “Rischio contagio concreto”Jesus Gil Manzano, arbitro spagnolo, è risultato positivo al Coronavirus nelle scorse ore. Il fischietto iberico avrebbe dovuto dirigere il match di Liga tra Atletico Madrid e Getafe in programma mercoledì. Il direttore di gara, già posto in regime di isolamento come da prassi, sarà sostituito dal 'collega' Mateu Lahoz.Valderrama in tackle sull’utilizzo del VAR: “Non serve a nulla, gli arbitri sono diventati dei pagliacci”Di seguito il Tweet della RFEF.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/rfef/status/1343921964159791110" Leggi su mediagol (Di martedì 29 dicembre 2020) Il-19il mondo degli.Serie C, FIGC non prevede tamponi per gli: “Rischio contagio concreto”Jesus Gil, arbitro spagnolo, è risultato positivo alnelle scorse ore. Ilavrebbe dovuto dirigere il match di Liga tra Atletico Madrid e Getafe in programma mercoledì. Il direttore di gara, già posto in regime di isolamento come da prassi, sarà sostituito dal 'collega' Mateu Lahoz.Valderrama in tackle sull’utilizzo del VAR: “Non serve a nulla, glisono diventati dei pagliacci”Di seguito ilRFEF.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/rfef/status/1343921964159791110"

Mediagol : Calcio e Coronavirus, positività anche fra gli arbitri: il Covid colpisce il fischietto iberico Gil Manzano. Il Twe… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, oltre 11 Mila casi e 659 decessi nelle ultime 24 ore: Coro… - MichelepioG : In casa Frosinone tiene banco la pesante situazione Coronavirus. Maurizio Stirpe ha commentato la situazione:L'ASL… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus in Campania, contagi e decessi di nuovo in aumento: Coronav… - sportli26181512 : Covid, in Premier League 18 positivi tra il 21 e il 27 dicembre. News: Nella settimana dal 21 al 27 dicembre sono s… -