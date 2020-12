Calabria, truffa buoni spesa: denunciati possessori di migliaia di euro (Di martedì 29 dicembre 2020) In Calabria è stata scoperta una truffa legata ai buoni spesa rivolti alle famiglie in ginocchio a causa dalla pandemia da coronavirus. Nel calabrese è stata sventata una truffa legata ai buoni spesa che sarebbero stati dovuti incassare da famiglie con problemi finanziari legati alla pandemia da coronavirus. Nonostante le difficoltà in cui navigano molti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Inè stata scoperta unalegata airivolti alle famiglie in ginocchio a causa dalla pandemia da coronavirus. Nel calabrese è stata sventata unalegata aiche sarebbero stati dovuti incassare da famiglie con problemi finanziari legati alla pandemia da coronavirus. Nonostante le difficoltà in cui navigano molti L'articolo proviene da Inews.it.

In Calabria è stata scoperta una truffa legata ai buoni spesa rivolti alle famiglie in ginocchio a causa dalla pandemia da coronavirus.

Covid, false dichiarazioni per avere buoni spesa: 156 denunciati, alcuni avevano migliaia di euro sui conti

L'ennesima truffa legata al coronavirus. Avrebbero incassato infatti i buoni spesa Covid 19 destinati alle famiglie bisognose senza averne i requisiti. Sono 156 le persone - tra i quali ...

