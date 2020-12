Cagliari, stagione finita per Rog: rottura del legamento crociato (Di martedì 29 dicembre 2020) stagione finita per Marko Rog, centrocampista del Cagliari. Il croato era uscito al quindicesimo minuto della partita contro la Roma all’Olimpico, l’ultima giocata prima delle festività natalizie. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020)per Marko Rog, centrocampista del. Il croato era uscito al quindicesimo minuto della partita contro la Roma all’Olimpico, l’ultima giocata prima delle festività natalizie. Gli esami hanno evidenziato ladeldel ginocchio destro. Il calciatore si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

