Cagliari, fatta per il ritorno di Nainggolan in prestito

Dopo il ritorno sfumato nel mercato estivo, stavolta invece sembra tutto fatto per un altro capitolo di Radja Nainggolan al Cagliari. Lo riporta Sky Sport, che spiega come l'infortunio occorso a Rog (infortunio al crociato) abbia favorito l'accordo tra i sardi e l'Inter, che ora dovranno soltanto sistemare gli ultimi dettagli prima di formalizzare il trasferimento con la formula del prestito secco.

