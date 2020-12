Bus nel lago | tragedia sfiorata a Livigno

(Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dicembre 2020 - I vigili del fuoco della sede disono intervenuti alle 01:20 di notte con 3 mezzi e 8 uomini, per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato sulla strada ...

Spring_Day_99 : @Simo_dreams Praticamente ha postato su weverse dicendo che ha scattato questa foto in cui nevicava nel mentre che aspettava il bus - jingoldn : cosa vuol dire “ho della neve che mi aspetta nel bus” ??????? - _doc_ALE_ : @TplRoma Nel bando è prescritto anche quali tipologie di autobus devono essere utilizzate? Il comune si accontenta… - nonfacciotesto : I bus hanno la musica nel sangue. - xvweirdommars : @hvmexoned cioè perché devo farmi da qua a como in bus e poi da como a milano centrale con il treno, e poi da milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus nel

IL GIORNO

Livigno, 29 dicembre 2020 - I vigili del fuoco della sede di Livigno sono intervenuti alle 01:20 di notte con 3 mezzi e 8 uomini, per un incidente stradale. Il sinistro si è verificato sulla strada ch ...Chiavari – Atp Esercizio ha fatto sapere come è riorganizzato l’orario del traporto pubblico locale, nelle giornate di zona arancione e rossa, in coincidenza con le festività. Ecco lo schema: 23 dicem ...