Buongiorno dalla Borsa 29 dicembre 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.838,86 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,66%), archiviando le contrattazioni a 27.568,2 punti.Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 14.044,1 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,43%; in primo piano Londra, che mostra un forte aumento dell’1,55%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,36%. Apprezzabile rialzo (+1,12%) a Milano per il comparto vendite al dettaglio. Protagonista Basicnet, che mostra ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Tele) – Lieve aumento per ladi New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,68%; sulla stessa linea, in rialzo il Nasdaq 100, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 12.838,86 punti. Tokyo è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,66%), archiviando le contrattazioni a 27.568,2 punti.Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un +0,19% e archivia gli scambi a 14.044,1 punti. Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,43%; in primo piano Londra, che mostra un forte aumento dell’1,55%; seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,36%. Apprezzabile rialzo (+1,12%) a Milano per il comparto vendite al dettaglio. Protagonista Basicnet, che mostra ...

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno da Positanonews. Eventi, Oroscopo, Offerte di Lavoro, Mercatino e Meteo di oggi Positanonews “Buongiorno mamma”, nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova, dimagrito di 15 chili

Coppitelli: “Singo-Buongiorno che orgoglio. Millico? Ora non è facile decidere”

Federico Coppitelli, in tre anni alla guida del Torino Primavera, ha vinto trofei e fatto crescere giocatori. Ora aspetta una nuova chance in panchina dopo l’esperienza terminata prematuramente all’Im ...

