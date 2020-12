"Bullo, vola basso, arrogante, che razza di persona sei". Volano stracci: De Grenet umiliata in prima serata, il gelo (Di martedì 29 dicembre 2020) Bufera su Samantha De Grenet nel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre. Nel mirino per le frasi pronunciate al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini contro Stefania Orlando. Attacchi pesantissimi e di rara volgarità, con allusioni su sesso e alcol. Parole, quelle della De Grenet, contro cui si è scagliata con veemenza Antonella Elia nel corso della diretta: "Non mi basta un giorno per delle scuse fasulle, tu non sei una nobile, sei un Bullo del quartiere, vola basso, hai una presunzione e un'arroganza che ti tornano contro ne sono certa, tesoro", ha picchiato durissimo l'opinionista del GfVip, che come sempre mostra di non avere alcun pelo sulla lingua. Delusi, però, i telespettatori che si aspettavano una squalifica della De Grenet: resta dentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Bufera su Samantha Denel corso della diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 28 dicembre. Nel mirino per le frasi pronunciate al reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini contro Stefania Orlando. Attacchi pesantissimi e di rara volgarità, con allusioni su sesso e alcol. Parole, quelle della De, contro cui si è scagliata con veemenza Antonella Elia nel corso della diretta: "Non mi basta un giorno per delle scuse fasulle, tu non sei una nobile, sei undel quartiere,, hai una presunzione e un'arroganza che ti tornano contro ne sono certa, tesoro", ha picchiato durissimo l'opinionista del GfVip, che come sempre mostra di non avere alcun pelo sulla lingua. Delusi, però, i telespettatori che si aspettavano una squalifica della De: resta dentro ...

