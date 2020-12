Brutte notizie per Arcuri: vaccino AstraZeneca non arriverà entro gennaio (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic – Brutte notizie per il governo e per il piano di vaccinazione di Arcuri: per il vaccino AstraZeneca, su cui ha investito l’Italia, bisognerà aspettare più del previsto. Infatti l’Agenzia europea del farmaco (Ema) molto probabilmente non sarà in grado di approvare a gennaio il vaccino anti-coronavirus sviluppato dall’università di Oxford e dalla Irbm di Pomezia e prodotto da AstraZeneca. Ema: “Improbabile” ok a vaccino AstraZeneca entro gennaio La doccia fredda per il nostro Paese arriva dal vice direttore esecutivo dell’Ema, Noel Wathion, che in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha definito “improbabile” un via libera dell’Agenzia a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic –per il governo e per il piano di vaccinazione di: per il, su cui ha investito l’Italia, bisognerà aspettare più del previsto. Infatti l’Agenzia europea del farmaco (Ema) molto probabilmente non sarà in grado di approvare ailanti-coronavirus sviluppato dall’università di Oxford e dalla Irbm di Pomezia e prodotto da. Ema: “Improbabile” ok aLa doccia fredda per il nostro Paese arriva dal vice direttore esecutivo dell’Ema, Noel Wathion, che in un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha definito “improbabile” un via libera dell’Agenzia a ...

