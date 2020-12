Brexit | Turchia e Regno Unito firmano l’accordo di libero scambio | “È una giornata storica | rafforzeremo il volume di scambi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020)e Gran Bretagna hanno siglatodidopo l’uscita deldall’Unione europea. Un evento celebrato con una cerimonia in videoconferenza, che insi è tenuta presso il ministero del Commercio. “Questa nuova era nelle relazioni porterà mutui benefici”, ha detto la ministra turca del Commercio, Ruhsar Pekcan, secondo cui l’intesa offrirà l’occasione di “rafforzare ulteriormente ildi” bilaterali che lo scorso anno è stato di 16,3 miliardi di dollari., definito lunedì sera dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan come “il più importante” per Ankara dopo l’unione doganale con l’Ue, entrerà in vigore dal 1 gennaio, quando sarà formalizzata la ...