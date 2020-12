Brescia, anziano investito mentre attraversa sulle strisce: grave (Di martedì 29 dicembre 2020) Brescia, 29 dicembre 2020 - Falciato mentre attraversa sulle strisce pedonali. grave incidente stradale nella giornata di martedì 29 dicembre 2020 a Brescia. Un uomo di 78 anni è stato investito da un'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020), 29 dicembre 2020 - Falciatopedonali.incidente stradale nella giornata di martedì 29 dicembre 2020 a. Un uomo di 78 anni è statoda un'...

Anziano investito sulle strisce in via Milano: è grave

Tocca alla Polizia Locale di Brescia stabilire come siano andate le cose. Per ora, purtroppo, è certo che un uomo di 78 anni si trova ricoverato alla Poliambulanza in gravi condizioni dopo essere stat ...

