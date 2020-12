Braccialetti verdi per chi si vaccina contro il covid-19: la proposta di Pedica (PD) (Di martedì 29 dicembre 2020) "Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato". È la proposta lanciata da Stefano Pedica del Pd. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 29 dicembre 2020) "Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si èto". È lalanciata da Stefanodel Pd. L'articolo .

Adnkronos : #Vaccinocovid, 'braccialetti verdi per chi lo fa' - a_meluzzi : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, 'braccialetti verdi per chi lo fa' - PAOLAMALACRIDA : RT @Adnkronos: Vaccino covid, 'braccialetti verdi per chi lo fa' - orizzontescuola : Braccialetti verdi per chi si vaccina: la proposta di Pedica (PD) - SSaponelli : RT @POPOLOdiTWlTTER: ora il PD vuole “marchiare” chi si fa il vaccino anti-Covid”?? -

Ultime Notizie dalla rete : Braccialetti verdi Vaccino covid, "braccialetti verdi per chi lo fa" Yahoo Notizie Vaccino covid, "braccialetti verdi per chi lo fa"

"Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato". È la proposta lanciata da Stefano Pedica del Pd.

"Suggerisco al governo un’idea: regalare un braccialetto verde a chi si è vaccinato". È la proposta lanciata da Stefano Pedica del Pd.