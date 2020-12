Botti di Capodanno, i consigli dell’Enpa per proteggere gli animali e non farli soffrire – Video (Di martedì 29 dicembre 2020) Nonostante la pandemia, la tradizione dei Botti di Capodanno ci accompagnerà anche quest’anno. Per questo l’Enpa (Enta nazionale di protezione animali) ha preparato un decalogo in un Video, con i consigli per rendere San Silvestro meno traumatico per i nostri amici a quattro zampe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Nonostante la pandemia, la tradizione deidici accompagnerà anche quest’anno. Per questo l’Enpa (Enta nazionale di protezione) ha preparato un decalogo in un, con iper rendere San Silvestro meno traumatico per i nostri amici a quattro zampe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

poliziadistato : #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi d… - GDF : #GDF #Napoli, operazione “#Capodanno sicuro”: #sequestrati oltre 800 kg di #botti illegali altamente pericolosi.… - ilfattovideo : Botti di Capodanno, i consigli dell’Enpa per proteggere gli animali e non farli soffrire – Video - Ada32016514Ada : RT @chruggeriTg2: Capodanno con i botti, i consigli dell'Enpa per proteggere gli animali - FrancescaTGI : RT @WAL_Italia: RICORDIAMO : Che oltre le vittime animali durante la notte di capodanno , si contano vittime anche umane a volte anche mor… -