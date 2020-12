Bosnia, migliaia di migranti senza cibo e costretti a dormire al gelo. L’Oim: “Rischio catastrofe umanitaria, intervenire subito” (Di martedì 29 dicembre 2020) Sono migliaia i migranti rimasti senza un letto o un riparo, dopo che un vasto incendio ha distrutto il campo profughi di Lipa, vicino alla città Bosniaca di Bihac, a pochi chilometri dalla frontiera croata. Vagano all’aperto, con temperature che in queste zone della Bosnia-Erzegovina vanno non di rado sotto lo zero, a volte con solo ciabatte o scarpe mal ridotte ai piedi. E dormono in edifici abbandonati, in boschi o ricoveri di fortuna. Da anni ormai le Ong denunciano le condizioni drammatiche in cui vivono i richiedenti asilo che viaggiano sulla rotta balcanica. Ora, dopo il rogo di Lipa, anche l’Organizzaizone internazionale per le migrazioni parla del pericolo di una vera e propria “catastrofe umanitaria“. I migranti che intraprendono questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Sonorimastiun letto o un riparo, dopo che un vasto incendio ha distrutto il campo profughi di Lipa, vicino alla cittàca di Bihac, a pochi chilometri dalla frontiera croata. Vagano all’aperto, con temperature che in queste zone della-Erzegovina vanno non di rado sotto lo zero, a volte con solo ciabatte o scarpe mal ridotte ai piedi. E dormono in edifici abbandonati, in boschi o ricoveri di fortuna. Da anni ormai le Ong denunciano le condizioni drammatiche in cui vivono i richiedenti asilo che viaggiano sulla rotta balcanica. Ora, dopo il rogo di Lipa, anche l’Organizzaizone internazionale per le migrazioni parla del pericolo di una vera e propria ““. Iche intraprendono questa ...

