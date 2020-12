Bonus avvocati 2020: firmato il decreto, ecco cosa prevede (Di martedì 29 dicembre 2020) Finalmente una buona notizia per gli avvocati e per i professionisti in generale. Infatti, è stato appena sottoscritto dal ministro del lavoro Catalfo e dal ministro dell’economia Gualtieri il decreto interministeriale che istituisce l’erogazione, per aprile 2020, del Bonus avvocati e professionisti, corrispondente a 600 euro, ed indirizzato ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali. Vediamo più da vicino i dettagli di questa novità. Se ti interessa saperne di più sul superBonus 110%, a chi spetta e decreto, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Bonus avvocati: che cosa prevede Si tratta certamente di un significativo passo in avanti, che si inserisce nel ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 29 dicembre 2020) Finalmente una buona notizia per glie per i professionisti in generale. Infatti, è stato appena sottoscritto dal ministro del lavoro Catalfo e dal ministro dell’economia Gualtieri ilinterministeriale che istituisce l’erogazione, per aprile, dele professionisti, corrispondente a 600 euro, ed indirizzato ai liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali. Vediamo più da vicino i dettagli di questa novità. Se ti interessa saperne di più sul super110%, a chi spetta e, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: cheSi tratta certamente di un significativo passo in avanti, che si inserisce nel ...

