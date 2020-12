Bonus 1000 euro per i professionisti | requisiti e entro quando fare domanda

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ne avevamo già parlato, in particolare con riferimento alla categoria degli avvocati: ora ildestinato ai liberi, per sostenerli contro il calo del volume d’affari, scaturito dal lockdown e quindi dalla chiusura forzata delle attività lavorative, sarà aumentato. Ci riferiamo all’originario, relativo al mese di maggio 2020, che passa da 600ad unper i liberiiscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato. Vediamo allora più nel dettaglio questa novità. Se ti interessa saperne di più su pagamento in contanti,pos e cosa è cambiato da luglio 2020, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il citato...

Madel, con il suo marchio Winni’s leader nella detergenza ecologica ha deciso di premiare l’eccezionale impegno dei suoi 134 dipendenti attraverso un bonus di 1000 euro per ringraziarli della ...Nella manovra 2021: bonus idrico, un fondo per la consapevolezza idrica, uno per le piccole isole e un credito d'imposta per chi eviterà l'acqua nei contenitori di plastica ...