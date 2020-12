Boniek | “Giocare Juventus-Napoli è un beneficio per il calcio italiano Il protocollo…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 dicembre 2020) Nel corso di un'intervista concessa a24, Zibiha affrontato il tema legato a, che verrà rigiocata in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia del CONI: "Il protocollo che viene adottato in Polonia è differente da quello- rivela- , ma non dovrebbe esistere una vittoria a tavolino quando c'è la possibilità di riuna partita. Se Juve-si gioca è unper tutto il. Non trovo giusto danneggiare una squadra che ha un elevato numero di calciatori contagiati".caption id="attachment 1060489" align="alignnone" width="7444", getty/caption ITA Sport ...