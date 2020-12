Bolsonaro fa gol ma inciampa, cade e si fa male: la sua partita dura solo 10 minuti – Video (Di martedì 29 dicembre 2020) Infortunio per il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che a Santos, nello Stato di San Paolo, ha partecipato a una partita di beneficenza. Il presidente brasiliano, per segnale un gol, è caduto in malo modo a terra e si è fatto male, tanto che è stato costretto a chiedere la sostituzione. La sua partita è durata solo dieci minuti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Infortunio per il presidente del Brasile, Jair, che a Santos, nello Stato di San Paolo, ha partecipato a unadi beneficenza. Il presidente brasiliano, per segnale un gol, è caduto in malo modo a terra e si è fatto, tanto che è stato costretto a chiedere la sostituzione. La suatadieci. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

