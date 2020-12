Bologna, Denswil ai saluti: fatta per il ritorno al Club Brugge (Di martedì 29 dicembre 2020) Stefano Denswil lascia il Bologna in prestito secco fino al termine della stagione: fatta per il suo ritorno al Club Brugge Il Bologna sta per salutare Stefano Denswil, che tornerà al Club Brugge attraverso la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal portale hln.be, il difensore ha già dato la disponibilità al trasferimento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020) Stefanolascia ilin prestito secco fino al termine della stagione:per il suoalIlsta per salutare Stefano, che tornerà alattraverso la formula del prestito secco fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal portale hln.be, il difensore ha già dato la disponibilità al trasferimento. Leggi su Calcionews24.com

