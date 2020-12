Bollettino Coronavirus Protezione Civile 29 dicembre: i dati ufficiali (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto, 191 morti dati #29dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - Open_gol : ?? In Veneto 191 morti in 24 ore - LavoriPubblici : Bollettino #Coronavirus #Covid-19 29/12/2020: 11.212 nuovi casi, 2.549 ricoverati in terapia intensiva, 659 decedut… - folucar : RT @Open_gol: ?? Sono 659 i decessi in 24 ore - cronaca_news : Coronavirus, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 vittime -