Bollettino Coronavirus del 29 Dicembre 2020 (Di martedì 29 dicembre 2020) In data 29 Dicembre l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,41%) con 2.067.487 contagiati totali, 1.425.730 dimissioni/guarigioni (+17.044) e 73.029 deceduti (+659); 568.728 infezioni in corso (-6.493). Elaborati 128.740 tamponi totali (ieri 68.681) con 45.702 casi testati (ieri 29.665); 11.212 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 8,70% (ieri 12,49% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 24,53% (ieri 28,93% – target 3%). Ricoverati con sintomi -270 (23.662); terapie intensive -16 (2.549) con 256 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.655; Lazio 1.218; Sicilia 995; Emilia Romagna 894; Lombardia 843; Piemonte 840; Puglia 749; Campania 625. In Lombardia curva +0,17% (ieri +0,12%) con 11.607 tamponi totali (ieri 5.486) e 3.842 nuovi casi testati (ieri 2.190); 843 positivi (target 1.000); rapporto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 dicembre 2020) In data 29l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,41%) con 2.067.487 contagiati totali, 1.425.730 dimissioni/guarigioni (+17.044) e 73.029 deceduti (+659); 568.728 infezioni in corso (-6.493). Elaborati 128.740 tamponi totali (ieri 68.681) con 45.702 casi testati (ieri 29.665); 11.212 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 8,70% (ieri 12,49% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 24,53% (ieri 28,93% – target 3%). Ricoverati con sintomi -270 (23.662); terapie intensive -16 (2.549) con 256 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.655; Lazio 1.218; Sicilia 995; Emilia Romagna 894; Lombardia 843; Piemonte 840; Puglia 749; Campania 625. In Lombardia curva +0,17% (ieri +0,12%) con 11.607 tamponi totali (ieri 5.486) e 3.842 nuovi casi testati (ieri 2.190); 843 positivi (target 1.000); rapporto ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 dicembre: 11.212 nuovi casi e 659 morti - TgrVeneto : #Coronavirus #Veneto, 191 morti dati #29dicembre - Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero. #IoSeguoTgr - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Bollettino quotidiano coi numeri assoluti del #coronavirus (e variazioni % in 24 ore) Tasso di… - tuttoatalanta : Rimane basso il contagio a Bergamo, +14 casi in 24h: il bollettino del 19/12 -