BIMBO DI 4 ANNI, NIENTE REGALO DALLE MAESTRE: "E' CATTIVO"/ Ora insegnanti a rischio (Di martedì 29 dicembre 2020) BIMBO di 4 ANNI unico ad essere lasciato senza REGALO di Natale DALLE MAESTRE di un asilo in Versilia: insegnanti a rischio provvedimento disciplinare.

63_ruspa : Spero che l'insegnante venga licenziata e messa a gogna pubblica. Atto vergognoso su un bimbo. Bimbo di 4 anni s… - infoitinterno : Versilia, bimbo di 4 anni unico senza regalo di Natale della scuola: «È cattivo». Procedimento per le maestre - FonteUfficiale : Un bimbo di 8 anni trovato da solo per strada. Ha raccontato: 'Mia mamma non mi vuole più' - 3cuoredidrago : @martacagnola @gumas75 Una gallina che esordisce con: 'il bambino stronzo andava menato' parlando di un bimbo di 4… - Italia_Notizie : Le maestre all’alunno vivace: «Niente regalo di Natale». Il provveditore apre un’indagine -