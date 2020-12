Bilancio, Lega: sui fondi Raggi tratta i Municipi in modo diseguale (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Il Piano degli investimenti triennale inerente gli anni 2021/23 presenta gravi discrepanze in merito ai fondi destinati ai vari Municipi. A fronte di uno stanziamento di quasi 29 milioni di euro per il Municipio XIV, ne sono stati stanziati 9 per il V, ma abbiamo anche il XII con 4 milioni e per il IV sono solamente 2”. Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina, e Flavia Cerquoni, dirigente della Lega di Roma. “Le rimarchevoli disuguaglianze di trattamento economico sono frutto di incapacita’ o un mero abuso di potere? Non si e’ tenuto conto delle reali esigenze dei territori, il M5S aveva promesso il decentramento amministrativo e maggiore autonomia agli enti territoriali, e invece ora li tratta come burattini.” “La ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – “Il Piano degli investimenti triennale inerente gli anni 2021/23 presenta gravi discrepanze in merito aidestinati ai vari. A fronte di uno stanziamento di quasi 29 milioni di euro per ilo XIV, ne sono stati stanziati 9 per il V, ma abbiamo anche il XII con 4 milioni e per il IV sono solamente 2”. Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppoin Assemblea Capitolina, e Flavia Cerquoni, dirigente delladi Roma. “Le rimarchevoli disuguaglianze dimento economico sono frutto di incapacita’ o un mero abuso di potere? Non si e’ tenuto conto delle reali esigenze dei territori, il M5S aveva promesso il decentramento amministrativo e maggiore autonomia agli enti territoriali, e invece ora licome burattini.” “La ...

