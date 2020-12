Biden tira fuori le unghie contro Trump. Anche Fauci critico sui vaccini (Di martedì 29 dicembre 2020) Ritardi nella distribuzione dei vaccini e “ostacoli” al Pentagono per la squadra di transizione. Il presidente eletto Joe Biden tira fuori le unghie contro Donald Trump su due temi particolarmente sensibili per gli americani: l’organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid e la tutela della sicurezza nazionale. Sul primo fronte, Biden ha lanciato un monito all’amministrazione Trump per i ritardi sul fronte della distribuzione dei vaccini, annunciando il proprio piano per vaccinare rapidamente più persone possibile. Le previsioni erano di 20 milioni di americani vaccinati entro la fine dell’anno. Nel suo intervento, Biden ha poi sottolineato che la situazione sul fronte dei contagi e dei decessi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Ritardi nella distribuzione deie “ostacoli” al Pentagono per la squadra di transizione. Il presidente eletto JoeleDonaldsu due temi particolarmente sensibili per gli americani: l’organizzazione della campagna vaccinale anti-Covid e la tutela della sicurezza nazionale. Sul primo fronte,ha lanciato un monito all’amministrazioneper i ritardi sul fronte della distribuzione dei, annunciando il proprio piano per vaccinare rapidamente più persone possibile. Le previsioni erano di 20 milioni di americani vaccinati entro la fine dell’anno. Nel suo intervento,ha poi sottolineato che la situazione sul fronte dei contagi e dei decessi ...

Il presidente eletto denuncia "ritardi nella distribuzione dei vaccini" e “ostacoli” al Pentagono per la squadra di transizione ...

