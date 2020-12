Biden ricorrerà alla legge di guerra per aumentare la produzione dei vaccini anti Covid (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ricorrerà al Defense Production Act per accelerare la produzione di vaccini contro il Covid. Il Defense Production Act è la legge che risale alla guerra in Corea e che consente al presidente di rafforzare la produzione delle aziende private per beni strategici. Ad anticipare lo scenario è Celine Gounder, membro del Covid-19 Advisory Board facente capo proprio al neo-presidente USA, e paragonabile per grandi linee al nostro Comitato Tecnico Scientifico. Durante un’intervista rilasciata alla CNBC, Gounder ha fatto notare come si mostrino alte le probabilità che Biden, una volta in carica il mese prossimo, spinga per ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) Il presidente eletto Joeal Defense Production Act per accelerare ladicontro il. Il Defense Production Act è lache risalein Corea e che consente al presidente di rafforzare ladelle aziende private per beni strategici. Adcipare lo scenario è Celine Gounder, membro del-19 Advisory Board facente capo proprio al neo-presidente USA, e paragonabile per grandi linee al nostro Comitato Tecnico Scientifico. Durante un’intervista rilasciataCNBC, Gounder ha fatto notare come si mostrino alte le probabilità che, una volta in carica il mese prossimo, spinga per ...

