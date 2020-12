Biancaneve, stasera in tv: orario, canale, trama, cast, tutto sul film in onda su Rai 1 martedì 29 dicembre (Di martedì 29 dicembre 2020) Cenerentola, La Bella e La Bestia e ora è la volta di Biancaneve. Questa sera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21.25, andrà in onda il film del 2012 su una storia affascinante, amata da grandi e piccoli, quella di Biancaneve. Biancaneve, stasera in tv: trama del film in onda martedì 29 dicembre 2020 Ecco qualche anticipazione sulla trama. Alla morte dell’amatissimo Re, la perfida moglie prende il controllo del regno il cui trono spetterebbe alla bella principessa Biancaneve. La giovane viene allontanata dal palazzo dopo aver conquistato il cuore di un affascinante e ricco principe. Nella foresta in cui viene abbandonata, Biancaneve trova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 dicembre 2020) Cenerentola, La Bella e La Bestia e ora è la volta di. Questa sera su Rai 1 in prima serata, a partire dalle 21.25, andrà inildel 2012 su una storia affascinante, amata da grandi e piccoli, quella diin tv:delin292020 Ecco qualche anticipazione sulla. Alla morte dell’amatissimo Re, la perfida moglie prende il controllo del regno il cui trono spetterebbe alla bella principessa. La giovane viene allontanata dal palazzo dopo aver conquistato il cuore di un affascinante e ricco principe. Nella foresta in cui viene abbandonata,trova ...

