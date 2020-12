Beyonce-BeyGood: la fondazione della cantante aiuta i più deboli (Di martedì 29 dicembre 2020) La Musica quando si unisce ai bisogni delle persone più fragili diventa una sinfonia perfetta. La cantante Statunitense Beyonce ha molto a cuore gli Americani più deboli. Per questo ha creato una fondazione che aiuta le persone che rischiano lo sfratto a causa della pandemia. L’unione Beyonce-BeyGood salverà molte famiglie. Beyonce-BeyGood: cosa sta facendo la fondazione? Beyonce ha donato 500.000 dollari a persone che rischiano lo sfratto a causa della pandemia di coronavirus. L’artista sta distribuendo sovvenzioni di 5.000 dollari a 100 destinatari negli Stati Uniti alla fine di gennaio tramite il suo ente di beneficenza BeyGood. Continua il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 29 dicembre 2020) La Musica quando si unisce ai bisogni delle persone più fragili diventa una sinfonia perfetta. LaStatunitenseha molto a cuore gli Americani più. Per questo ha creato unachele persone che rischiano lo sfratto a causapandemia. L’unionesalverà molte famiglie.: cosa sta facendo laha donato 500.000 dollari a persone che rischiano lo sfratto a causapandemia di coronavirus. L’artista sta distribuendo sovvenzioni di 5.000 dollari a 100 destinatari negli Stati Uniti alla fine di gennaio tramite il suo ente di beneficenza. Continua il ...

iosonocenere : RT @BeelbOfficial: Beyoncé dona 500mila dollari alle famiglie in difficoltà con BeyGood - BeelbOfficial : Beyoncé dona 500mila dollari alle famiglie in difficoltà con BeyGood - UNDMofficial : New post: Beyoncè BeyGood, 500mila dollari in beneficenza alle famiglie a rischio sfratto per la pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Beyonce BeyGood Covid, Beyoncé ha donato 500mila dollari alle famiglie che hanno perso casa Sky Tg24 Beyonce-BeyGood: la fondazione della cantante aiuta i più deboli

La Fondazione di Beyonce-BeyGood sta aiutanto molte persone in America. Volete saperne di più? scopriamolo insieme nell'articolo.

Beyoncé cuore d’oro, dona 500mila dollari a chi ha perso la casa per colpa della pandemia

Beyoncé cuore d’oro, dona mezzo milione di dollari alle famiglie in difficoltà per via del Covid dopo la scadenza della moratoria su sfratti e ...

La Fondazione di Beyonce-BeyGood sta aiutanto molte persone in America. Volete saperne di più? scopriamolo insieme nell'articolo.Beyoncé cuore d’oro, dona mezzo milione di dollari alle famiglie in difficoltà per via del Covid dopo la scadenza della moratoria su sfratti e ...