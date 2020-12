Benfica | Ferreira e Seferovic positivi al Covid-19

CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: positivi Seferovic e Ferreira del Benfica Sono 5 i giocatori della rosa contagiati - RaiSport : Positivi #Seferovic e #Ferreira del #Benfica ? Sono 5 i giocatori della rosa portoghese contagiati ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Benfica Ferreira

Il Benfica ha comunicato che Joao Ferreira e Haris Seferovic sono risultati positivi al Covid-19. Dopo Tiago Pinto, ormai prossimi a diventare un dirigente della Roma, in casa Ben ...Non solo in Premier League, anche in Portogallo il coronevirus continua a imperversare nelle squadre di calcio. Il Benfica ha infatti comunicato la positivita' ...