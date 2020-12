Bavarese al mandarino e panpepato di zia Cri | la ricetta dolce per Capodanno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ladellaalè ildi zia Cri di oggi 29 dicembre 2020 per il. Ilche può augurarci un anno diverso, migliore di questo che sta andando via. Zia Cri ha scelto lain monoporzione per le ricette E’ sempre mezzogiorno ma possiamo preparare anche unagrande. Il gusto è alma è soprattutto la decorazione che è deliziosa e ci vede impegnati in cucina con fettine dia essiccare, spicchi dipelati a vivo, ribes, un po’ di verde e un po’ di rosso. Non perdete questa e le altre ricette per. Dopo le ricette di Natale ecco cosa preparare per le altre ...