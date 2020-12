Bassetti: 'Ancora troppi malati, il vaccino non illuda: la terza ondata sarà inevitabile' (Di martedì 29 dicembre 2020) invita a stare attenti. 'Con l'arrivo del ' anti- 'non è il momento di abbassare la guardia, anzi è proprio il momento in cui va alzata e va fatta molta attenzione. È fondamentale sempre indossare la ... Leggi su leggo (Di martedì 29 dicembre 2020) invita a stare attenti. 'Con l'arrivo del ' anti- 'non è il momento di abbassare la guardia, anzi è proprio il momento in cui va alzata e va fatta molta attenzione. È fondamentale sempre indossare la ...

hardcorejudas : RT @Miti_Vigliero: La seconda no ma la terza sì. Come si cambia a seconda dei risultati, eh? Bassetti: «Ancora troppi malati, il vaccino… - boettoisabella1 : RT @ilmessaggeroit: Bassetti: «Ancora troppi malati, il vaccino non illuda: la terza ondata sarà inevitabile» - SoloCristy : RT @Miti_Vigliero: La seconda no ma la terza sì. Come si cambia a seconda dei risultati, eh? Bassetti: «Ancora troppi malati, il vaccino… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: La seconda no ma la terza sì. Come si cambia a seconda dei risultati, eh? Bassetti: «Ancora troppi malati, il vaccino… - bruerne : Il Mattino Mobile: Bassetti: «Ancora troppi malati, il vaccino non illuda: la terza ondata sarà inevitabile» -