Bassetti: a Genova paziente positivo a Covid per 250 giorni (Di martedì 29 dicembre 2020) "All'ospedale San Martino un paziente è rimasto continuativamente positivo al tampone per 250 giorni. Credo che questo sia un record almeno per quanto riguarda la letteratura scientifica internazionale". Lo ha rivelato il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, durante il punto stampa serale sull'emergenza Covid nella sede della Regione Liguria. "Purtroppo alla fine - ha spiegato l'infettivologo genovese - il paziente, che era immunodepresso ed aveva ovviamente delle condizioni di base che non lo aiutavano, è anche deceduto". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 29 dicembre 2020) "All'ospedale San Martino unè rimasto continuativamenteal tampone per 250. Credo che questo sia un record almeno per quanto riguarda la letteratura scientifica internazionale". Lo ha rivelato il professor Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di, durante il punto stampa serale sull'emergenzanella sede della Regione Liguria. "Purtroppo alla fine - ha spiegato l'infettivologo genovese - il, che era immunodepresso ed aveva ovviamente delle condizioni di base che non lo aiutavano, è anche deceduto".

