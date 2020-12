Basket, Trinchieri caccia il giovane Rudan: “Va in campo come se fosse Shaquille O’Neal” (Di martedì 29 dicembre 2020) Il coach del Bayern Monaco, Andrea Trinchieri, è stato protagonista ieri sera durante la partita dei suoi contro il Bamberg. Non solo per aver battuto il suo passato, 84-70 contro la squadra che ha guidato dal 2014 al 2018, ma anche per il suo comportamento nei confronti di un suo giocatore. Una volta sostituito, il classe 2001 Matej Rudan è stato cacciato negli spogliatoi prima della fine della partita. Il motivo sarebbe l’atteggiamento che il ragazzo ha avuto durante il match, troppo superficiale a parere del tecnico. Queste le sue parole nel post-gara riguardo la sua decisione: «I giovani hanno bisogno di una guida, forse di una guida dura, ma non ho mai visto in 25 anni di carriera un giovane raggiungere il successo rimanendo nella sua “comfort zone”. Matej è uno dei più talentuosi giocatori della sua età, ma ho ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) Il coach del Bayern Monaco, Andrea, è stato protagonista ieri sera durante la partita dei suoi contro il Bamberg. Non solo per aver battuto il suo passato, 84-70 contro la squadra che ha guidato dal 2014 al 2018, ma anche per il suo comportamento nei confronti di un suo giocatore. Una volta sostituito, il classe 2001 Matejè statoto negli spogliatoi prima della fine della partita. Il motivo sarebbe l’atteggiamento che il ragazzo ha avuto durante il match, troppo superficiale a parere del tecnico. Queste le sue parole nel post-gara riguardo la sua decisione: «I giovani hanno bisogno di una guida, forse di una guida dura, ma non ho mai visto in 25 anni di carriera unraggiungere il successo rimanendo nella sua “comfort zone”. Matej è uno dei più talentuosi giocatori della sua età, ma ho ...

