Basket, Eurolega 2020-2021: fine dell’anno col botto per l’Olimpia Milano, al Forum arriva la capolista CSKA Mosca (Di martedì 29 dicembre 2020) Sarà un finale di 2020 da brividi per l’Olimpia Milano, che domani sera ospiterà il CSKA Mosca in un match valevole per la diciassettesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di Basket. Al Mediolanum Forum di Assago via allo spettacolo a partire dalle ore 20.45: sarà un test importantissimo per la squadra lombarda, che si troverà di fronte uno dei colossi della pallacanestro continentale nonché l’attuale capolista della competizione. Il percorso dell’AX Armani Exchange nel più prestigioso torneo d’Europa ha vissuto di alti e bassi fin qui: basti pensare alle ultime due settimane, durante le quali l’Olimpia è tornata in modo trionfale dalla doppia trasferta turca contro Fenerbahce e ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Sarà un finale dida brividi per, che domani sera ospiterà ilin un match valevole per la diciassettesima giornata dell’di. Al Mediolanumdi Assago via allo spettacolo a partire dalle ore 20.45: sarà un test importantissimo per la squadra lombarda, che si troverà di fronte uno dei colossi della pallacanestro continentale nonché l’attualedella competizione. Il percorso dell’AX Armani Exchange nel più prestigioso torneo d’Europa ha vissuto di alti e bassi fin qui: basti pensare alle ultime due settimane, durante le qualiè tornata in modo trionfale dalla doppia trasferta turca contro Fenerbahce e ...

Nella partita contro l'Olympiakos, il cestista russo firma dopo un giro in lunetta i punti numero 2499 e 2500 nella massima competizione europea ...

