Basket, Dal Monte: «La qualità delle relazioni è molto importante nell’efficienza del gruppo squadra» (Di martedì 29 dicembre 2020) Domenica la Fortitudo ultima in classifica e decimata dagli infortuni è riuscita a battere il Venezia. Quasi un miracolo. Compiuto anche grazie alla pazienza e alle grandi capacità motivazionali del coach Luca DalMonte, scrive il Corriere dello Sport, che lo intervista. «Alla squadra ho solo chiesto una cosa: prima di vincere contro la Reyer, vinciamo contro noi stessi. Ovvero, dobbiamo essere pronti a giocare al meglio delle nostre possibilità. E così è stato». Racconta le criticità incontrate nell’ereditare la squadra da Meo Sacchetti. «La principale era quella di far usare a tutti il noi, dimenticando l’io, mettendo il proprio essere al servizio della squadra. Da qui a cascata poi vanno affrontati tanti incastri che è necessario sistemare, perché oggi siamo ancora in un processo di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 dicembre 2020) Domenica la Fortitudo ultima in classifica e decimata dagli infortuni è riuscita a battere il Venezia. Quasi un miracolo. Compiuto anche grazie alla pazienza e alle grandi capacità motivazionali del coach Luca Dal, scrive il Corriere dello Sport, che lo intervista. «Allaho solo chiesto una cosa: prima di vincere contro la Reyer, vinciamo contro noi stessi. Ovvero, dobbiamo essere pronti a giocare al meglionostre possibilità. E così è stato». Racconta le criticità incontrate nell’ereditare lada Meo Sacchetti. «La principale era quella di far usare a tutti il noi, dimenticando l’io, mettendo il proprio essere al servizio della. Da qui a cascata poi vanno affrontati tanti incastri che è necessario sistemare, perché oggi siamo ancora in un processo di ...

napolista : Basket, Dal Monte: «La qualità delle relazioni è molto importante nell’efficienza del gruppo squadra» Il coach del… - andtomasella : RT @messveneto: Se mamma Rai tratta così il basket allora è meglio pensare al passato: Dopo il big match Virtus-Olimpia dirottato per il fi… - masspighin : RT @messveneto: Se mamma Rai tratta così il basket allora è meglio pensare al passato: Dopo il big match Virtus-Olimpia dirottato per il fi… - Fletcher_Lynd : RT @alecsvilla: @gippu1 Io ricordo un clamoroo selezione Inter-Milan vs Juve-Toro a calcio a 5 commentato dalla Gialappa’s. Ma anche un Cas… - alecsvilla : @gippu1 Io ricordo un clamoroo selezione Inter-Milan vs Juve-Toro a calcio a 5 commentato dalla Gialappa’s. Ma anch… -