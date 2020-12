Basket, c’è l’accordo tra Pesaro e Gerald Robinson (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Sportando, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha raggiunto un accordo con Gerald Robinson. Il cestista statunitense, già visto quest’anno in Italia con la maglia della Virtus Roma, è stato scelto dai marchigiani per sostituire l’infortunato Frantz Massenat, il quale, dopo l’infortunio subito nel match contro Brindisi e la conseguente operazione, dovrà stare fuori almeno tre mesi. Robinson, che era rimasto senza squadra dopo il ritiro dal campionato della Virtus Roma, con il sodalizio della capitale aveva viaggiato a dodici punti di media negli incontri disputati nella massima serie nostrana. Pesaro, da lui, si aspetta chiaramente molto, dato che un suo inserimento positivo potrebbe permettere all’ex Scavolini di dare continuità all’ottimo inizio di ... Leggi su oasport (Di martedì 29 dicembre 2020) Secondo quanto riporta Sportando, la Carpegna Prosciuttoha raggiunto un accordo con. Il cestista statunitense, già visto quest’anno in Italia con la maglia della Virtus Roma, è stato scelto dai marchigiani per sostituire l’infortunato Frantz Massenat, il quale, dopo l’infortunio subito nel match contro Brindisi e la conseguente operazione, dovrà stare fuori almeno tre mesi., che era rimasto senza squadra dopo il ritiro dal campionato della Virtus Roma, con il sodalizio della capitale aveva viaggiato a dodici punti di media negli incontri disputati nella massima serie nostrana., da lui, si aspetta chiaramente molto, dato che un suo inserimento positivo potrebbe permettere all’ex Scavolini di dare continuità all’ottimo inizio di ...

